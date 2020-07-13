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Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20%

Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20% В 2019 году от экспорта нефти страны картеля заработали свыше 560 млрд долларов США
Энергетика
13 июля 2020 г. 16:14
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20%

Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в 2019 году составили 564,9 млрд долларов США, снизившись впервые с 2014 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из ежегодного статистического бюллетеня организации, опубликованного в понедельник.

По отношению к уровню 2018 года, когда доходы от поставок нефти стран картеля достигали 692,3 млрд долларов США, показатель снизился на 18%. Крупнейший экспортер в ОПЕК, Саудовская Аравия в 2019 году заработала от продажи нефти 202,4 млрд долларов, Ирак - 80 млрд долларов, Кувейт - 52,4 млрд долларов США.

По данным ОПЕК, максимума за всю историю доходы достигали в 2012 году - 1,1 трлн долларов. В 2019 году страны картеля экспортировали в среднем 22,47 млн б/с нефти против 24,3 млн б/с годом ранее.

Объем доказанных запасов нефти в мире в 2019 году вырос на 3,6% - до 1,55 трлн баррелей, из них 1,23 трлн баррелей приходятся на страны ОПЕК, следует из ежегодного статистического бюллетеня организации.

Мировые доказанные запасы нефти на конец 2019 года составляли 1,551 трлн баррелей, увеличившись на 3,6% по сравнению с 1,497 трлн баррелей по итогам 2018 года. Доказанные запасы нефти в странах - членах ОПЕК увеличились на 3,7% - до 1,23 трлн баррелей в конце 2019 года, после небольшого снижения в 2018 году", - говорится в отчете.

США в прошлом году нарастили доказанные запасы нефти на 20,1% - до 52,64 млрд баррелей. 

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