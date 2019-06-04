​Доходы SOCAR увеличились до 111,2 млрд манатов

Общие доходы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2018 году увеличилась на 20% - до 111,198 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аудированный финансовый отчет компании за 2018 год.

Себестоимость продаж в отчетном году составила 105,468 млрд манатов, чистые операционные расходы - 2,135 млрд манатов. В прошлом году операционный доход компании увеличился на 42,5% - до 3,595 млрд манатов.

Компании удалось завершить год с прибылью, несмотря на то, что в некоторых зарубежных странах, где действует SOCAR, волатильность курса привела к увеличению расходов. Таким образом, чистая прибыль компании составила 1,224 млрд манатов. В отчетном периоде доходы от продажи сырой нефти составили 58,462 млрд манатов, нефтепродуктов - 40,093 млрд.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что в 2017 и 2018 годах компании удалось повысить свои финансовые показатели до докризисного уровня и завершить эти годы с прибылью: "Положительное сальдо в прошлом году сформировалось благодаря росту цен на мировом рынке нефти, увеличением доходов от нефтехимической продукции за счет запуска НПЗ STAR и полипропиленового завода, росту продаж природного газа в рамках проекта "Шахдениз-2". В ближайшие годы мы постараемся сохранить эту позитивную динамику за счет завершения новых проектов и устойчивой эксплуатации".

Согласно аудированному финансовому отчету, общие активы группы SOCAR в прошлом году увеличились на 1,29% - до 62,136 млрд, а долговые обязательства составили 13,7 млрд манатов. Общий капитал SOCAR по сравнению с предыдущим годом увеличился на 8,96% - до 23,944 млрд манатов.

Отметим, что за последние 10 лет общие доходы SOCAR увеличились в 24 раза, а общий капитал - более чем втрое. Положительное заключение на финансовый отчет SOCAR за 2018 год, как и в предыдущие годы, выдала компания Ernst&Young Holdings (CIS) B.V.