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Доходы российских компаний от экспорта СПГ сократились почти на 13%

Доходы российских компаний от экспорта СПГ сократились почти на 13% При этом объем экспорта СПГ из России вырос на 11,8% и достиг 32,9 млрд кубометров
Энергетика
10 августа 2020 г. 18:48
Доходы российских компаний от экспорта СПГ сократились почти на 13%

Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - июне 2020 года сократились на 12,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до 3,92 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период при этом вырос на 11,8% и достиг 32,9 млрд кубометров.

Экспорт СПГ в июне текущего года составил 5,3 млрд куб. м (снижение на 28,8% по отношению к маю) на сумму 559,8 млн долларов США (падение на 42% к маю).

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди "Ямал СПГ".

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