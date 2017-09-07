Доходы России от экспорта нефти выросли на 35%

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Доходы России от экспорта нефти в январе-июле 2017 года выросли на 35% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 53,14 миллиарда долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

За отчетный период общий объем экспорта составил 149,05 миллиона тонн (рост на 0,4%).

Экспорт нефти в страны СНГ составил 10,757 миллиона тонн против 13,122 миллиона тонн годом ранее (снижение на 18%), в денежном выражении - 2,91 миллиарда долларов против 2,742 миллиарда долларов годом ранее (рост на 6,1%). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 138,293 миллиона тонн против 135,335 миллиона тонн годом ранее (рост на 2,1%). В денежном выражении объем поставок составил 50,23 миллиарда долларов против 36,62 миллиарда долларов ранее (рост на 37,2%).