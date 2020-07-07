О нас
Report Georgia

Доходы от экспорта нефти из России упали на треть

Доходы от экспорта нефти из России упали на треть При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 3% - до 104,4 млн тонн
Энергетика
7 июля 2020 г. 14:54
Доходы от экспорта нефти из России упали на треть

Объем экспорта российской нефти в январе - мае 2020 года снизился на 33% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 33,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 3% - до 104,4 млн тонн.

В мае доходы от экспорта нефти снизились почти на 19% по сравнению с апрелем - до 3,6 млрд долларов США, при этом физический объем экспорта упал почти на 12% - до 19,3 млн тонн.

 

Доход от экспорта нефтепродуктов из России в мае сократился на 15% по сравнению с апрелем 2020 года - до 2,67 млрд долларов США. При этом доходы нефтяников от поставок бензина за рубеж в мае выросли на 43% - до 191 млн доллара США.

 

Доходы от экспорта дизельного топлива в мае снизились почти на 10% - до 1,27 млрд долларов США.

Объем экспорта нефтепродуктов в мае к апрелю снизился на 16%, до 12 млн тонн.

Доходы России от экспорта нефтепродуктов уменьшились по итогам января - мая 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 23%, до 22,2 млрд долларов США.

Доходы от экспортных продаж бензина выросли на 18%, до 1,27 млрд долларов США, дизельного топлива - снизились на 21%, до 9,9 млрд долларов США.

По данным ФТС, объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период понизился на 1%, до 60,14 млн тонн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджан удовлетворил 93% спроса Грузии на газ
Азербайджан удовлетворил 93% спроса Грузии на газ
7 июля 2020 г. 14:44
Цена на азербайджанскую нефть превысила 44 доллара
Цена на азербайджанскую нефть превысила 44 доллара
7 июля 2020 г. 10:49
Количество работающих буровых установок в США девятую неделю обновляет минимум
Количество работающих буровых установок в США девятую неделю обновляет минимум
6 июля 2020 г. 16:27
Дания разрешила использовать новые суда для прокладки Северного потока - 2
Дания разрешила использовать новые суда для прокладки "Северного потока - 2"
6 июля 2020 г. 14:27
Газпром поставляет самый дешевый газ на китайском рынке
"Газпром" поставляет самый дешевый газ на китайском рынке
6 июля 2020 г. 12:06
Saudi Aramco повысила цены на нефть для азиатских стран
Saudi Aramco повысила цены на нефть для азиатских стран
6 июля 2020 г. 11:10
TAP уверен в начале поставок газа в Италию в IV квартале
TAP уверен в начале поставок газа в Италию в IV квартале
4 июля 2020 г. 16:36
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского
4 июля 2020 г. 13:39
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
4 июля 2020 г. 10:24
Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики
ФотоАзербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики
3 июля 2020 г. 15:10

Последние новости

15:52
Распространение коронавируса по регионам Азербайджана - СТАТИСТИКА Здравоохранение
15:52
Иран сместил Италию в топ-10 стран по числу заразившихся COVID-19 Другие страны
15:45
В Азербайджане возрос спрос на доллар Финансы
15:42
В США число инфицированных COVID-19 за сутки достигло 45 тыс. Другие страны
15:42
Обнародованы результаты анализов воды озера Беюк Шор Экология
15:24
Доходы "Газпрома" от экспорта газа упали на 53% Энергетика
15:22
ФотоСоздана платформа "Азербайджанский бренд-центр" по туризму Туризм
15:04
Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за 4 млрд долларов ИКТ
14:54
Доходы от экспорта нефти из России упали на треть Энергетика
14:48
В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в водоем Другие страны
14:44
Азербайджан удовлетворил 93% спроса Грузии на газ Энергетика
14:16
В Иране за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса В регионе
14:11
Разрешения работников ряда предпринимателей вновь активированы Бизнес
13:54
ВОЗ не считает вспышку бубонной чумы в Китае опасной Другие страны
13:54
Еврокомиссия ухудшила прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 году Финансы