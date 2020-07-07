Доходы от экспорта нефти из России упали на треть

При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 3% - до 104,4 млн тонн

Объем экспорта российской нефти в январе - мае 2020 года снизился на 33% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 33,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 3% - до 104,4 млн тонн.

В мае доходы от экспорта нефти снизились почти на 19% по сравнению с апрелем - до 3,6 млрд долларов США, при этом физический объем экспорта упал почти на 12% - до 19,3 млн тонн.

Доход от экспорта нефтепродуктов из России в мае сократился на 15% по сравнению с апрелем 2020 года - до 2,67 млрд долларов США. При этом доходы нефтяников от поставок бензина за рубеж в мае выросли на 43% - до 191 млн доллара США.

Доходы от экспорта дизельного топлива в мае снизились почти на 10% - до 1,27 млрд долларов США.

Объем экспорта нефтепродуктов в мае к апрелю снизился на 16%, до 12 млн тонн.

Доходы России от экспорта нефтепродуктов уменьшились по итогам января - мая 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 23%, до 22,2 млрд долларов США.

Доходы от экспортных продаж бензина выросли на 18%, до 1,27 млрд долларов США, дизельного топлива - снизились на 21%, до 9,9 млрд долларов США.

По данным ФТС, объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период понизился на 1%, до 60,14 млн тонн.