Доходы ОПЕК от экспорта нефти упали до минимума за 11 лет

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В 2016 году доходы стран-членов ОПЕК от экспорта нефти 445,684 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, это следует из ежегодного статистического обзора картеля.

Совокупный доход от экспорта нефти в 2016 году сократился на 13,2% по сравнению с 2015 годом.

Напомним, что максимальный доход ОПЕК получила в 2012 году - тогда он составил 1,183 трлн долларов. По итогам 2016 года единственной страной, которая нарастила доходы от экспорта нефти, стал Иран. Доход вырос в 1,5 раза - до 41,123 млрд долларов.

В физическом выражении экспорт стран ОПЕК в 2016 году вырос на 6,5% год к году и составил 25,014 млн баррелей в сутки.