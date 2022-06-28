Доходы ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2021 году выросли на 77%

Экспорт нефти странами ОПЕК в 2021 году снизился на 0,2%, до 19,66 млн баррелей в сутки.

Экспорт нефти странами ОПЕК в 2021 году снизился на 0,2%, до 19,66 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ежегодный отчет картеля, ежесуточный экспорт нефтепродуктов вырос на 15,8%, до 4,03 млн баррелей.

Доходы ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов за прошлый год выросли на 77%, до 560,6 млрд долларов.

В организации сообщили, что Саудовская Аравия больше всех нарастила выручку от экспорта нефти — в 1,7 раза, до 202,166 млрд долларов. Доходы ОАЭ от нефти также увеличились в 1,7 раза, до 54,595 млрд долларов. Ирак получил от продажи нефти 79,788 млрд, Кувейт — 56,545 млрд долларов.

В 2021 году больше всего нефти из стран ОПЕК было экспортировано в Азию — 72,4% или 14,24 млн б/с. Еще порядка 3,27 млн б/с было поставлено в Европу. Импорт нефтепродуктов странами ОПЕК снизился на 1%, до 1,5 млн б/с.

В июне ОПЕК и страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, договорились об увеличении добычи на 648 тыс. баррелей в сутки. По данным Reuters, на следующей встрече, запланированной на 30 июня, ОПЕК сохранит темпы увеличения добычи нефти.