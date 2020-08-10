О нас
Report Georgia

Доходы компании "Газпрома" от экспорта газа упали вдвое за полугодие

Доходы компании "Газпрома" от экспорта газа упали вдвое за полугодие Доходы "Газпрома" от экспорта газа в течение января-июня 2020 года снизились на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 11,3 млрд долларов США.
Энергетика
10 августа 2020 г. 23:36
Доходы компании Газпрома от экспорта газа упали вдвое за полугодие

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в течение января-июня 2020 года снизились на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 11,3 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический экспорт газа за отчетный период упал на 17,8%, до 91,1 млрд куб. м. В том числе в июне экспорт газа составил 13,8 млрд куб. м (рост на 0,9% в месячном выражении) на общую сумму 1,13 млрд долларов США (на 13% меньше, чем в мае).

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд куб. м газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Qazprom”un qaz ixracından qazancı iki dəfə azalıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45

Последние новости

00:42
Состояние Тима Кука превысило миллиард долларов Бизнес
00:12
Опубликованы результаты выпускных экзаменов Наука и образование
00:09
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом В регионе
23:48
МИД Турции: Пришло время властям Армении образумиться Нагорно-карабахский конфликт
23:37
Китай готовится ужесточить закон о защите государственного флага Другие страны
23:36
Доходы компании "Газпрома" от экспорта газа упали вдвое за полугодие Энергетика
22:51
Житель Джалилабада совершил самоубийство Происшествия
22:42
Президент Ливана принял отставку правительства Другие страны
22:09
В Турции за сутки число зараженных COVID-19 составило около 1200 человек Другие страны
21:38
В Балтиморе произошел взрыв Другие страны
21:28
Словакия высылает дипломатов России по обвинению в шпионаже Другие страны
21:14
У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки Другие страны
20:49
ВБ выделит до 160 млрд долларов на борьбу с коронавирусом Финансы
20:35
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах"ОБНОВЛЕНО Энергетика
20:15
Билл Гейтс: Пандемию удастся остановить только через 2,5 года Другие страны
Вся новостная лента