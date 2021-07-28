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Доходы ГНФАР от "Шахдениз" снизились на 64%

Доходы ГНФАР от "Шахдениз" снизились на 64% В январе-июне этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 70,978 млн долларов США от продажи газа и конденсата с месторождения "Шахдениз".
Энергетика
28 июля 2021 г. 11:57
Доходы ГНФАР от Шахдениз снизились на 64%

В январе-июне этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 70,978 млн долларов США от продажи газа и конденсата с месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report, это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На доходы от продажи конденсата пришлось 57,131 млн долларов (снижение на 56,4%).

С 2007 года, когда началась эксплуатация месторождения "Шахдениз", общие доходы от продажи газа и конденсата там составили 3 738 млн долларов.

С 2007 года общий доход от реализации газа и конденсата с "Шахдениз” составил 3 млрд 738 млн долларов.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).

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Версия на азербайджанском языке ARDNF-in “Şahdəniz”dən gəlirləri 64 % azalıb

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