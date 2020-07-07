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Report Georgia

Доходы "Газпрома" от экспорта газа упали на 53%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа упали на 53% Физический экспорт газа за отчетный период упал на 23% - до 73 млрд кубометров
Энергетика
7 июля 2020 г. 15:24
Доходы Газпрома от экспорта газа упали на 53%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в течение января - мая 2020 года снизились на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 9,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, физический экспорт газа за отчетный период упал на 23% - до 73 млрд кубометров. В том числе в мае экспорт газа составил 11,9 млрд кубометров (снижение почти на 2%) на общую сумму 1,12 млрд доллара США (на 15% меньше, чем в апреле).

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд кубометров газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд кубометров.

Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - мае сократились от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 16% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до 3,4 млрд долларов США. 

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период при этом вырос на 9% и составил 27,6 млрд куб. м.

При этом в мае экспорт СПГ составил 7,4 млрд куб. м (рост более чем вдвое по отношению к апрелю) на сумму 966 млн долларов США (рост на 66% к апрелю).

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди "Ямал СПГ".

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