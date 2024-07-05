Доходы Азербайджана от транзита нефти и газа в прошлом году сократились до 1 млн манатов

В 2023 году доходы (плата за транзит) от транспортировки нефти и природного газа по территории Азербайджана составили 0,9 млн манатов.

В 2023 году доходы (плата за транзит) от транспортировки нефти и природного газа по территории Азербайджана составили 0,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете “Аудит формирования и использования по основным направлениям средств Государственного нефтяного фонда” Счетной палаты по итогам мероприятия внешнего государственного финансового контроля.

Согласно отчету, это на 14,4 млн манатов или на 94,5% меньше, чем предусмотрено в бюджете (15,3 млн манатов).

Причиной резкого снижения доходов Азербайджана от транзита нефти и газа стало прекращение транспортировки по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса) в связи с ситуацией в Украине и введенными ограничениями на транспортировку в Черном море.