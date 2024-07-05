О нас

Доходы Азербайджана от транзита нефти и газа в прошлом году сократились до 1 млн манатов

Доходы Азербайджана от транзита нефти и газа в прошлом году сократились до 1 млн манатов В 2023 году доходы (плата за транзит) от транспортировки нефти и природного газа по территории Азербайджана составили 0,9 млн манатов.
Энергетика
5 июля 2024 г. 17:12
Доходы Азербайджана от транзита нефти и газа в прошлом году сократились до 1 млн манатов

В 2023 году доходы (плата за транзит) от транспортировки нефти и природного газа по территории Азербайджана составили 0,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете “Аудит формирования и использования по основным направлениям средств Государственного нефтяного фонда” Счетной палаты по итогам мероприятия внешнего государственного финансового контроля.

Согласно отчету, это на 14,4 млн манатов или на 94,5% меньше, чем предусмотрено в бюджете (15,3 млн манатов).

Причиной резкого снижения доходов Азербайджана от транзита нефти и газа стало прекращение транспортировки по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса) в связи с ситуацией в Украине и введенными ограничениями на транспортировку в Черном море.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın neft və qazın tranzitindən əldə etdiyi gəlirlərin kəskin azalmasının səbəbləri məlum olub

Экслюзивные новости

Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
5 июля 2024 г. 16:17
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
5 июля 2024 г. 13:53
Госслужба: Для реализации зеленых закупок в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
Госслужба: Для реализации "зеленых закупок" в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
4 июля 2024 г. 12:51
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
4 июля 2024 г. 12:06
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
3 июля 2024 г. 18:37
Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi