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    Доходы Азербайджана от продажи газа увеличились на 35%

    В январе-октябре Азербайджан объемы экспорта природного газа выросли на 13%

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в январе-октябре Азербайджан экспортировал 5,649 млрд кубометров природного газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 1 001,705 млн долларов.

    За отчетный период экспорт природного газа в годовом исчислении увеличился на 13%, стоимость – на 35%.

    Экспорт природного газа составил 11,06% от общих объемов экспорта за 10 месяцев года.

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