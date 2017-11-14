Доходы Азербайджана от продажи газа увеличились на 35%

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в январе-октябре Азербайджан экспортировал 5,649 млрд кубометров природного газа.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 1 001,705 млн долларов.
За отчетный период экспорт природного газа в годовом исчислении увеличился на 13%, стоимость – на 35%.
Экспорт природного газа составил 11,06% от общих объемов экспорта за 10 месяцев года.
Günel AbbasovaАвтор новости
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