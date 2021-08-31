Доходы Азербайджана от экспорта полиэтилена выросли в 2,5 раза

В июле 2021 года Азербайджан экспортировал первичный полиэтилен на 9,3 млн долларов США

В июле 2021 года Азербайджан экспортировал первичный полиэтилен на 9,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске “Обзора экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли в 2,5 раза.

За 7 месяцев этого года объем экспорта первичного полиэтилена из Азербайджана составил 59,2 млн долларов США, что в 2,1 раза, чем год назад.

Отметим, что полиэтилен и полипропилен производятся на заводе SOCAR Polymer в Азербайджане. Проект SOCAR Polymer включает в себя завод по производству полипропилена с годовой производственной мощностью 184 000 тонн и завод по производству полиэтилена высокого давления с годовой производительностью 120 000 тонн. Завод по производству полипропилена был открыт 18 июля 2018 года при участии президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджио Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.