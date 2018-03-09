Доходы Азербайджана от экспорта нефтепродуктов увеличились в 2,3 раза

© Report

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2018 года Азербайджан экспортировал 217 283 тонны нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 84% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 107,007 млн долларов, что в 2,3 раза превышает соответствующий показатель прошлого года.

За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 4,84%.