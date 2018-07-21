Доходы Азербайджана от экспорта электроэнергии увеличились более чем вдвое

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал электроэнергию на 54 606,24 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 29 507,5 тыс. долларов или в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В отчетном периоде наблюдалась положительная динамика и в объеме экспортированной электроэнергии. Зарубежным странам продано 1 156 305,90 тыс. кВт/ч электроэнергии. Это превышает показатель 6 месяцев 2017 года в 2 раза или на 97,85% или на 571 878,54 тыс. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии в январе-июне составил 0,48% общего экспорта Азербайджана.

Напомним, что основным экспортером электроэнергии в Азербайджане является ОАО "Азерэнержи".