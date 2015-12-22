​Доходы Азербайджана от экспорта электроэнергии сократились на 45%

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, за январь-ноябрь текущего года Азербайджан экспортировал 203 785,20 тыс. кВт/час электроэнергии, что на 34,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за указанный период объем экспорта электроэнергии, по данным таможенных деклараций, в годовом исчислении сократился на 51,3% и составил 265 318,45 тыс. кВт/час.

Как сообщили в комитете, за отчетный период общая стоимость реализованной на экспорт электроэнергии составила 15 655,10 тыс. долларов США, что на 45,11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.