​Доходы Азербайджана от экспорта электроэнергии сократились на 25%

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, за январь-февраль текущего года Азербайджан экспортировал 49 796,79 тыс. кВт/час электроэнергии, что на 17 999,01 тыс. кВт/час или 26,55% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за указанный период объем экспорта электроэнергии, по данным таможенных деклараций, в годовом исчислении сократился на 7 421,44 тыс. кВт/час или 19,93% и составил 29 809,75 тыс. кВт/час.

Как сообщили в комитете, за отчетный период общая стоимость реализованной на экспорт электроэнергии составила 1 459,19 тыс. долларов США, что на 472,77 тыс. долларов или на 24,47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.