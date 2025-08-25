Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов в первом полугодии превысили 523 млн манатов

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан, в январе-июне 2025 года составили 523,480 млн манатов, что на 2,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

Согласно статданным, за отчетный период 2025 года потери в сети магистральных нефтепроводов составили 2,3 тыс. тонн против 2,2 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 4,5%.

Как сообщалось, в целом, по магистральным нефтепроводам в январе-июне 2025 года было транспортировано 18,513 млн тонн нефти, что на 3,8% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. При этом, в общем объеме прокачки порядка 75,2% транспортировалось по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.