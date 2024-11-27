Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов составили около 794 млн манатов

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан, в январе-сентябре 2024 года составили 793,319 млн манатов, что на 2,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан, в январе-сентябре 2024 года составили 793,319 млн манатов, что на 2,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

Согласно статданным, за отчетный период 2024 года потери в сети магистральных нефтепроводов составили 3,5 тыс. тонн против 2,8 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 25%.

Как сообщалось, в целом, по магистральным нефтепроводам в январе-сентябре 2024 года было транспортировано 28 млн 859,8 тыс. тонн нефти, что на 3,1% ниже показателя января-сентября 2023 года. При этом, в общем объеме прокачки порядка 75,2% транспортировалось по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Напомним, что по итогам 2023 года доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов в 2023 году составили 1 млрд 101 млн 741,9 тыс. манатов (спад на 11,1% от показателя 2022 года). Потери в сети составили 3,8 тыс. тонн (рост на 31%).