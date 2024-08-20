Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов составили около 317 млн долларов

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан, в первом полугодии 2024 года составили 538 млн 277,6 тыс. манатов (316,6 млн долларов по текущему курсу).

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан, в первом полугодии 2024 года составили 538 млн 277,6 тыс. манатов (316,6 млн долларов по текущему курсу).

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

По сравнению с показателем января-июня 2023 года эти доходы увеличились незначительно, всего на 0,5%.

Согласно статданным, за первое полугодие 2024 года потери в сети магистральных нефтепроводов составили 2,2 тыс. тонн против 1,7 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 29,4%.

Как сообщалось, в целом, по магистральным нефтепроводам в первом полугодии 2024 года было транспортировано 19 млн 238,6 тыс. тонн нефти, что на 2,1% ниже показателя января-июня 2023 года. При этом, в общем объеме прокачки порядка 75,2% транспортировалось по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Напомним, что по итогам 2023 года доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов в 2023 году составили 1 млрд 101 млн 741,9 тыс. манатов (спад на 11,1% от показателя 2022 года). Потери в сети составили 3,8 тыс. тонн (рост на 31%).