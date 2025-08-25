О нас

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов в первом полугодии составили около 1,4 млрд манатов Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТМ), в январе-июне 2025 года составили 1 млрд 359 млн 156,6 тыс., что на 0,05% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Энергетика
25 августа 2025 г. 16:37
Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТМ), в январе-июне 2025 года составили 1 млрд 359 млн 156,6 тыс. манатов, что на 0,05% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

Потери в сети магистральных газопроводов по итогам января-июня 2025 года увеличились на 7,1% - до 25,5 млн кубометров.

Как сообщалось, по магистральным газопроводам за январе-июне 2025 года было транспортировано 20 млрд 260,5 млн кубометров газа (снижение на 1,4%). При этом, 55,45% всего прокачанного объема пришлось на долю Южно-Кавказской трубопроводной магистрали.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın I yarımildə magistral qaz kəmərlərinin fəaliyyətindən gəlirləri məlum olub
Версия на английском языке Azerbaijan's revenues from main gas pipelines in 1H25 amounted to about 1.4B manats

