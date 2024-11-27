Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов составили около 2 млрд манатов

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТМ), в январе-сентябре 2024 года составили 1 млрд 999,005 млн, что на 5,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТМ), в январе-сентябре 2024 года составили 1 млрд 999,005 млн, что на 5,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

Потери в сети магистральных газопроводов по итогам января-сентября 2024 года снизились на 41,6% - до 29,6 млн кубометров.

Как сообщалось, по магистральным газопроводам за 9 месяцев 2024 года было транспортировано 29 млрд 571,3 млн кубометров газа (рост на 0,5%). При этом, 56,8% всего прокачанного объема пришлось на долю Южно-Кавказской трубопроводной магистрали.

Напомним, что в 2023 году доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов, включая ЮКТМ составили 2 млрд 516 млн 082,5 тыс. манатов (рост на 8,1%). Потери в сети по итогам 2023 года увеличились на 18,2% - до 59,8 млн кубометров.