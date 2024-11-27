О нас

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов составили около 2 млрд манатов

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов составили около 2 млрд манатов Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТМ), в январе-сентябре 2024 года составили 1 млрд 999,005 млн, что на 5,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Энергетика
27 ноября 2024 г. 13:01
Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов составили около 2 млрд манатов

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТМ), в январе-сентябре 2024 года составили 1 млрд 999,005 млн, что на 5,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

Потери в сети магистральных газопроводов по итогам января-сентября 2024 года снизились на 41,6% - до 29,6 млн кубометров.

Как сообщалось, по магистральным газопроводам за 9 месяцев 2024 года было транспортировано 29 млрд 571,3 млн кубометров газа (рост на 0,5%). При этом, 56,8% всего прокачанного объема пришлось на долю Южно-Кавказской трубопроводной магистрали.

Напомним, что в 2023 году доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов, включая ЮКТМ составили 2 млрд 516 млн 082,5 тыс. манатов (рост на 8,1%). Потери в сети по итогам 2023 года увеличились на 18,2% - до 59,8 млн кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan shares data on its revenues from operation of main gas pipelines
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 9 ayda magistral qaz kəmərlərindən əldə etdiyi gəliri açıqlanıb

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
25 ноября 2024 г. 13:19
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi