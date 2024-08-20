Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов приблизились к 800 млн долларам

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТМ), в первом полугодии 2024 года составили 1 млрд 359,813 млн (799,9 млн долларов по текущему курсу).

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТМ), в первом полугодии 2024 года составили 1 млрд 359,813 млн (799,9 млн долларов по текущему курсу).

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

По сравнению с показателем января-июня 2023 года эти доходы выросли на 7,8%.

Потери в сети магистральных газопроводов по итогам первого полугодия 2024 года снизились на 37,4% - до 23,8 млн кубометров.

Как сообщалось, по магистральным газопроводам в первом полугодии 2024 года было транспортировано 20 млрд 540,7 млн кубометров газа (рост на 1,3%). При этом, 55,6% всего прокачанного объема пришлось на долю Южно-Кавказской трубопроводной магистрали.

Напомним, что в 2023 году доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов, включая ЮКТМ составили 2 млрд 516 млн 082,5 тыс. манатов (рост на 8,1%). Потери в сети по итогам 2023 года увеличились на 18,2% - до 59,8 млн кубометров.