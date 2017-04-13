Доходы Азербайджана от экспорта сырой нефти увеличились на 47%

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в январе-марте из Азербайджана было экспортировано 4,867 млн тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 10,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доходы Азербайджана от экспорта сырой нефти увеличились. Так, стоимость проданных за 3 месяца объемов нефти составила 1,988 млрд долларов, что превышает прошлогодний показатель на 46,9%.

Отметим, что за отчетный период экспорт сырой нефти составил 76,3% общих объемов экспорта.