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    Доходы Азербайджана от экспорта сырой нефти увеличились на 47%

    Экспорт сократился на 11%

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в январе-марте из Азербайджана было экспортировано 4,867 млн тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 10,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

    Доходы Азербайджана от экспорта сырой нефти увеличились. Так, стоимость проданных за 3 месяца объемов нефти составила 1,988 млрд долларов, что превышает прошлогодний показатель на 46,9%.

    Отметим, что за отчетный период экспорт сырой нефти составил 76,3% общих объемов экспорта.

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