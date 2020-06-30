​Доходы SOCAR по странам - СПИСОК

Доходы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Швейцарии составили 63,735 млрд манатов в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2019 год, прошедшей аудит компании Ernst&Young (EY).

Выручка компании в Швейцарии в прошлом году составила 76% всех доходов.

Доходы SOCAR в Азербайджане составили 6,145 млрд манатов, Турции - 9,377 млрд манатов, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) - 1,722 млрд манатов, Грузии - 1,172 млрд манатов, других странах - 1,601 млрд манатов.

Доходы компании в Швейцарии сократились с 2018 года на 30%, в Азербайджане - на 7%, в ОАЭ - на 26,8%, в других странах - на 1,2%, доходы в Турции выросли на 88,6%, в Грузии - на 4,3%.