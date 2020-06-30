Доходы SOCAR от продажи природного газа выросли на 25%

В 2019 году доходы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) от продажи сырой нефти составили 51,1 млрд манатов, нефтепродуктов - 22,2 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2019 год.

В прошлом году доходы SOCAR от продажи природного газа составили 4,1 млрд манатов.

Компания заработала 3,9 млрд манатов от продажи нефтехимической продукции. Доходы SOCAR от аренды составили 416 млн манатов, прочие доходы - 1,98 млрд манатов.

Доходы компании от продажи сырой нефти и нефтепродуктов снизились, а прочие доходы возросли.

Самый большой рост доходов SOCAR зафиксирован в категории продажи природного газа (на 25%), что обусловлено ростом добычи в рамках проекта "Шахдениз-2" и с месторождении "Умид".

Отметим, что в 2019 году совокупные доходы SOCAR составили 83,8 млрд манатов.