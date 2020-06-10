Доходы России от экспорта нефти упали на четверть, а газа наполовину

Объем экспорта российской нефти в январе - апреле 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 30,02 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 4% - до 84,9 млн тонн.

В апреле доходы от экспорта нефти снизились почти на 40% по сравнению с мартом - до 4,46 млрд долларов США, при этом физический объем экспорта остался на том же уровне - 21,8 млн тонн.

Доход от экспорта нефтепродуктов из России в апреле сократился почти в 2 раза по сравнению с мартом 2020 года - до 3,17 млрд долларов США. Объем реализации российского бензина за рубежом упал на 70,3%, дизеля - на 47,5%.

Объем экспорта нефтепродуктов в апреле к марту снизился на 23,7%, до 10,94 млн тонн, в основном за счет бензина.





Доходы России от экспорта нефтепродуктов уменьшились по итогам января - апреля 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 16,2%, до 19,5 млрд долларов США.

Доходы от экспортных продаж бензина выросли на 32%, до 1,08 млрд долларов США, дизельного топлива - снизились на 14,6%, до 8,6 млрд долларов США.

По данным ФТС, объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период понизился на 3,5%, до 47,98 млн тонн.

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в течение января - апреля 2020 года снизились на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 8,3 млрд долларов США.

Физический экспорт газа за отчетный период упал на 24% - до 59,6 млрд кубометров. В том числе в апреле экспорт газа составил 12,1 млрд кубометров (снижение на 15%) на общую сумму 1,32 млрд долларов США (на 26% меньше, чем в марте).

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд кубометров газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд кубометров.