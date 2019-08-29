Доходы крупных мировых нефтекомпаний сократились в первой половине этого года

В первой половине текущего года сократились доходы и чистая прибыль 12 крупнейших мировых нефтекомпаний.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в январе-июне этого года общая прибыль американских компаний “ExxonMobil”, “Chevron”, “ConocoPhillips”, “Halliburton”, “Schlumberger”, “Baker Hughes”, голландской “Royal Dutch Shell”, британской BP, французской “Total”, итальянской “Eni”, российской “Роснефти” и норвежской “Equinor” сократилась на 3,5% до 789,4 млрд долларов. За шесть месяцев прошлого года эти компании заработали 818,1 млрд долларов прибыли.

В первой половине текущего года чистая прибыль названных компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 11,54% до 47 млрд долларов.

Отметим, что в первой половине прошлого года 12 нефтекомпаний получили чистую прибыль в размере 53,1 млрд долларов.

За первое полугодие наибольшую чистую прибыль в размере 9 млрд долларов получила компания “Royal Dutch Shell”. За ней с 6,9 млрд долларов следует “Chevron” и с 5,9 млрд долларов “Total".

За этот период наибольшую прибыль получила компания “Shell” - 177,5 млрд долларов. На последующих местах находятся “BP” с 141,1 млрд долларов и “ExxonMobil” с 132,7 млрд долларов.

Причиной сокращения совокупных доходов и чистой прибыли нефтекомпаний стало снижение цен на сырую нефть. Средняя цена за 1 баррель самой используемой в мире марки сырой нефти Brent в первой половине прошлого года составила 70,6 долларов, а в первой половине этого года сократилась на 6,5% до 66 долларов.