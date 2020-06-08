​Доходы "Газпрома" резко сократились

Доход российского "Газпрома" от экспорта газа в первом квартале 2020 года снизился на 51,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,8 млрд долларов США, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Объем экспорта в январе-марте сократился на 24 процента - до 46,6 млрд кубометров.

Непосредственно в марте доход от экспорта российского газа уменьшился на 13 процентов - до 1,7 млрд долларов США.

Германия – один из ведущих рынков импорта российского газа, закупила в марте лишь 2,7 млрд кубометров голубого топлива, что на 45 процентов меньше показателя 2019 года.

В Турции, считающейся вторым по масштабам рынком экспорта для "Газпрома", объем российского газа в энергетической корзине снизился в марте с 33 процентов до 9 процентов.

На европейском газовом рынке Европы средняя цена на газ в мае снизилась до 50 долларов США за тысячу кубометров, тогда как "Газпрому" для прибыли в экспорте необходима цена не менее 100 долларов за тысячу кубометров.

По прогнозам Fitch Ratings, в текущем году цена на газ на европейском рынке снизится в среднем со 194 до 123 долларов США за тысячу кубометров.

В самом российском холдинге ожидают падения цен на газ с 211 долларов США за тысячу кубометров в 2019 году до 133 долларов по итогам текущего года.