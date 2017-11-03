Доход от проекта SOCAR-GPC ожидается в размере 0,8-1,2 млрд долларов в год

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Доход от проекта газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса - SOCAR-GPC, который Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) намерена построить в Гарадагском районе, ожидается в размере 0,8-1,2 млрд долларов в год.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ООО SOCAR Polymer Фарид Джафаров на ежегодной Каспийской технической конференции и выставке SPE в Баку.

По его словам, общие инвестиционные расходы на проект предварительно оцениваются в 4,2 млрд долларов.

"Годовая мощность газоперерабатывающего завода оценивается в 10 млрд кубометров. На комплексе также планируется производство 600 тыс. тонн полиэтилена и 130 тыс. тонн пропилена", - сказал он.

Ф. Джафаров подчеркнул, что сейчас проект находится на стадии FEED (Front End Engineering Design – предварительное проектирование).