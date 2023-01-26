О нас

Доход Норвегии от продажи нефти и газа вырос на 200%

Доход Норвегии от продажи нефти и газа вырос на 200% Налоговые поступления в Норвегии от продажи нефти и газа в 2022 году, по предварительным данным, выросли на 200%, до рекордных 884 млрд норвежских крон (89,3 млрд евро).
Энергетика
26 января 2023 г. 16:28
Доход Норвегии от продажи нефти и газа вырос на 200%

Налоговые поступления в Норвегии от продажи нефти и газа в 2022 году, по предварительным данным, выросли на 200%, до рекордных 884 млрд норвежских крон (89,3 млрд евро).

Как передает Report, об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение Норвежского налогового управления.

Глава ведомства Нина Шанке Фюннемарк объяснила рост уровня доходов высокой ценой на газ, что позволило рекордно заработать на поставках. Предыдущий год для королевства тоже был рекордным с показателем в 295 млрд крон.

Отмечается, что на сегодняшний день энергетические компании выплатили 502 млрд крон, остальные 382 млрд передадут тремя частями в первом полугодии 2023 года.

Стоимость топлива в прошлом году начала расти после 24 февраля. В марте цена природного газа в Европе превышала 2 400 долларов за тыс. кубометров, что на тот стало абсолютным максимумом за всю историю торгов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Norway’s oil & gas tax revenue soars to record $89B

Экслюзивные новости

Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi