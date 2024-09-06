Договор о поставках газа из России в Сербию может быть продлен

Договор о поставках российского газа в Сербию может быть продлен до конца сентября текущего года.

Договор о поставках российского газа в Сербию может быть продлен до конца сентября текущего года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил советник президента России Антон Кобяков.

Перспективы сотрудничества между двумя государствами он обсудил с сербским вице-премьером Александром Вулиным в рамках Восточного экономического форума.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил о намерениях обсудить продление истекающих в марте 2025 года договоров по поставкам российского газа в Сербию.

Отметим, что в 2023 году РФ поставила Сербии 2,68 млрд куб. м газа. В 2024 году, по словам директора "Србиягаз" Душана Баятовича, поставки должны превысить 3 млрд куб. м.