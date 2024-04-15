О нас

"Дочка" SOCAR вошла в шорт-лист премии ICA

"Дочка" SOCAR вошла в шорт-лист премии ICA ООО SOCAR Midstream Operations (дочерняя структура компании SOCAR) вошло в шорт-лист финалистов премии ICA Compliance Award в номинации "Небольшая команда года по соблюдению требований (менее 5 человек) - Нефинансовые услуги"
Энергетика
15 апреля 2024 г. 13:38
Дочка SOCAR вошла в шорт-лист премии ICA

ООО SOCAR Midstream Operations (дочерняя структура компании SOCAR) вошло в шорт-лист финалистов премии ICA Compliance Award в номинации "Небольшая команда года по соблюдению требований (менее 5 человек) - Нефинансовые услуги"

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR Midstream.

"Мы рады войти в шорт-лист премии ICA Compliance Award в номинации "Небольшая команда года по соблюдению требований (менее 5 человек) - Нефинансовые услуги". Награды ICA Compliance Awards присуждаются за достижения, сотрудничество и инновации в области соблюдения нормативных требований и предотвращения финансовых преступлений по всему миру", - говорится в информации.

Компания отмечает, что вошла в шорт-лист "после тщательного судейства" перед официальной церемонией награждения, которая состоится 27 июня 2024 года в Лондоне.

"Мне доставляет большое удовольствие поздравить SOCAR Midstream Operations с попаданием в шорт-лист финалистов в категории "Небольшая команда года по соблюдению требований". Я с нетерпением жду возможности приветствовать всех наших финалистов на церемонии награждения 27 июня", - отметил президент ICA Пекка Дэйр, слова которого приводятся в сообщении.

В этом году все номинации на премии ICA Compliance Award сгруппированы в четыре категории: "Управление, риски и соблюдение требований", "Предупреждение финансовых преступлений", "Талант и признание" и "Инновации и партнерство".

Международная ассоциация комплаенс (ICA - International Compliance Association) является ведущим профессиональным органом для глобального сообщества комплаенс по вопросам соблюдения нормативных требований и в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

Отметим, что ООО SOCAR Midstream Operations было создано в 2014 году. Уставный капитал компании составляет 59,501 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın törəmə müəssisəsi ICA mükafatı üçün qısa siyahıya daxil edilib
Версия на английском языке SOCAR’s subsidiary shortlisted for ICA award

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
12 апреля 2024 г. 19:53
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
В Баку пройдут дожди, в горных регионах прогнозируется снег
В Баку пройдут дожди, в горных регионах прогнозируется снег
14 апреля 2024 г. 12:55
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
12 апреля 2024 г. 21:03
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
8 апреля 2024 г. 16:25
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре
12 апреля 2024 г. 03:45
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
13 апреля 2024 г. 12:16
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi