"Дочка" SOCAR вошла в шорт-лист премии ICA

ООО SOCAR Midstream Operations (дочерняя структура компании SOCAR) вошло в шорт-лист финалистов премии ICA Compliance Award в номинации "Небольшая команда года по соблюдению требований (менее 5 человек) - Нефинансовые услуги"

ООО SOCAR Midstream Operations (дочерняя структура компании SOCAR) вошло в шорт-лист финалистов премии ICA Compliance Award в номинации "Небольшая команда года по соблюдению требований (менее 5 человек) - Нефинансовые услуги"

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR Midstream.

"Мы рады войти в шорт-лист премии ICA Compliance Award в номинации "Небольшая команда года по соблюдению требований (менее 5 человек) - Нефинансовые услуги". Награды ICA Compliance Awards присуждаются за достижения, сотрудничество и инновации в области соблюдения нормативных требований и предотвращения финансовых преступлений по всему миру", - говорится в информации.

Компания отмечает, что вошла в шорт-лист "после тщательного судейства" перед официальной церемонией награждения, которая состоится 27 июня 2024 года в Лондоне.

"Мне доставляет большое удовольствие поздравить SOCAR Midstream Operations с попаданием в шорт-лист финалистов в категории "Небольшая команда года по соблюдению требований". Я с нетерпением жду возможности приветствовать всех наших финалистов на церемонии награждения 27 июня", - отметил президент ICA Пекка Дэйр, слова которого приводятся в сообщении.

В этом году все номинации на премии ICA Compliance Award сгруппированы в четыре категории: "Управление, риски и соблюдение требований", "Предупреждение финансовых преступлений", "Талант и признание" и "Инновации и партнерство".

Международная ассоциация комплаенс (ICA - International Compliance Association) является ведущим профессиональным органом для глобального сообщества комплаенс по вопросам соблюдения нормативных требований и в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

Отметим, что ООО SOCAR Midstream Operations было создано в 2014 году. Уставный капитал компании составляет 59,501 млн манатов.