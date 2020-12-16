"Дочка" БНК приостановила экспорт нефтепродуктов через литовский порт

Балтийские порты использовались также для поставки азербайджанской нефти через Украину

Дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании» (БНК) — BNK (UK) Limited — временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт Литвы по новым контрактам. Все контракты между сторонами остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределенный срок.

Как передает Report со ссылкой на angi, грузы, хотя и в меньших объемах, сейчас отправляются в Клайпеду и перегружаются на нефтяном терминале KN для дальнейшего экспорта.

«В настоящее время мы работаем с клиентами из Беларуси в обычном режиме, на ближайшее время запланированы грузы. Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать. Мы внимательно изучаем всю информацию, доступную нам из Беларуси в этом году, и соответственно адаптируем наши бизнес-планы, диверсифицируя нашу деятельность, расширяя круг услуг и клиентов», — отметил коммерческий директор литовской компании Миндаугас Навикас.

По его словам, в настоящее время сложно конкретно оценить возможное влияние решения белорусского предприятия на деятельность Klaipėdos nafta. Однако до тех пор, пока клиент не восстановит обычные объемы экспорта нефтепродуктов через Клайпеду, в компании оценивают вероятность того, что белорусские грузы не будут отправляться в Литву, как «достаточно реальную».

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика может ответить на санкции Латвии, Литвы и Эстонии, перенаправив грузы с Балтики в российские порты. В начале сентября концерн «Белнефтехим» подтвердил начало переговоров по подготовке переброски экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. По словам тогдашнего министра энергетики РФ Александра Новака (с 10 ноября 2020 года заместителя председателя правительства РФ), речь идет о перевалке 3–4 млн тонн нефтепродуктов.

Беларусь ежегодно экспортирует 10–11 млн тонн нефтепродуктов, в том числе около 6 млн тонн — через порты Прибалтики на мировые рынки, еще 3–3,5 млн тонн — в Украину. При этом стоимость перевалки нефтепродуктов в Усть-Луге более чем в 2 раза выше по сравнению с Клайпедой.

Балтийские порты использовались Беларусью не только для экспорта нефтепродуктов, но и для импорта нефти из Норвегии, Саудовской Аравии и США. Поставки нероссийского сырья на белорусские НПЗ в первые пять месяцев 2020 года составили около 20% от общего объема. Эта цифра включает в себя поставки азербайджанской нефти через Украину.

В ноябре-декабре Беларусь купила 160 тыс. тонн азербайджанской нефти. Сырье было прокачано на Мозырский НПЗ по нефтепроводу «Одесса-Броды».