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"Дочка" БНК приостановила экспорт нефтепродуктов через литовский порт

"Дочка" БНК приостановила экспорт нефтепродуктов через литовский порт Балтийские порты использовались также для поставки азербайджанской нефти через Украину
Энергетика
16 декабря 2020 г. 16:44
Дочка БНК приостановила экспорт нефтепродуктов через литовский порт

Дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании» (БНК) — BNK (UK) Limited — временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт Литвы по новым контрактам. Все контракты между сторонами остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределенный срок.

Как передает Report со ссылкой на angi, грузы, хотя и в меньших объемах, сейчас отправляются в Клайпеду и перегружаются на нефтяном терминале KN для дальнейшего экспорта.

«В настоящее время мы работаем с клиентами из Беларуси в обычном режиме, на ближайшее время запланированы грузы. Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать. Мы внимательно изучаем всю информацию, доступную нам из Беларуси в этом году, и соответственно адаптируем наши бизнес-планы, диверсифицируя нашу деятельность, расширяя круг услуг и клиентов», — отметил коммерческий директор литовской компании Миндаугас Навикас.

По его словам, в настоящее время сложно конкретно оценить возможное влияние решения белорусского предприятия на деятельность Klaipėdos nafta. Однако до тех пор, пока клиент не восстановит обычные объемы экспорта нефтепродуктов через Клайпеду, в компании оценивают вероятность того, что белорусские грузы не будут отправляться в Литву, как «достаточно реальную».

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика может ответить на санкции Латвии, Литвы и Эстонии, перенаправив грузы с Балтики в российские порты. В начале сентября концерн «Белнефтехим» подтвердил начало переговоров по подготовке переброски экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. По словам тогдашнего министра энергетики РФ Александра Новака (с 10 ноября 2020 года заместителя председателя правительства РФ), речь идет о перевалке 3–4 млн тонн нефтепродуктов.

Беларусь ежегодно экспортирует 10–11 млн тонн нефтепродуктов, в том числе около 6 млн тонн — через порты Прибалтики на мировые рынки, еще 3–3,5 млн тонн — в Украину. При этом стоимость перевалки нефтепродуктов в Усть-Луге более чем в 2 раза выше по сравнению с Клайпедой.

Балтийские порты использовались Беларусью не только для экспорта нефтепродуктов, но и для импорта нефти из Норвегии, Саудовской Аравии и США. Поставки нероссийского сырья на белорусские НПЗ в первые пять месяцев 2020 года составили около 20% от общего объема. Эта цифра включает в себя поставки азербайджанской нефти через Украину.

В ноябре-декабре Беларусь купила 160 тыс. тонн азербайджанской нефти. Сырье было прокачано на Мозырский НПЗ по нефтепроводу «Одесса-Броды».

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