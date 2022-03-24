Дочерние компании SOCAR в Турции удостоены награды

Дочерние структуры Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - нефтеперерабатывающий завод STAR и SOCAR Petrol Ticaret получили награды.

Дочерние структуры Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - нефтеперерабатывающий завод STAR и SOCAR Petrol Ticaret получили награды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Награды были вручены стамбульской Ассоциацией экспортеров химической продукции. SOCAR Petrol Ticaret заняла первое место, а НПЗ STAR - второе место в конкурсе "Звезды экспорта-2021".

Несмотря на пандемию коронавируса, компании SOCAR в Турции достигли успешных результатов, продолжили производство и продажи, а также поддержали экспорт местных производителей.

Отметим, что SOCAR начала работать в Турции в 2008 году, купив 51% акций в нефтехимическом комплексе Petkim.