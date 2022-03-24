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Дочерние компании SOCAR в Турции удостоены награды

Дочерние компании SOCAR в Турции удостоены награды Дочерние структуры Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - нефтеперерабатывающий завод STAR и SOCAR Petrol Ticaret получили награды.
Энергетика
24 марта 2022 г. 12:20
Дочерние компании SOCAR в Турции удостоены награды

Дочерние структуры Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - нефтеперерабатывающий завод STAR и SOCAR Petrol Ticaret получили награды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Награды были вручены стамбульской Ассоциацией экспортеров химической продукции. SOCAR Petrol Ticaret заняла первое место, а НПЗ STAR - второе место в конкурсе "Звезды экспорта-2021".

Несмотря на пандемию коронавируса, компании SOCAR в Турции достигли успешных результатов, продолжили производство и продажи, а также поддержали экспорт местных производителей.

Отметим, что SOCAR начала работать в Турции в 2008 году, купив 51% акций в нефтехимическом комплексе Petkim.

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Версия на английском языке SOCAR subsidiaries in Turkey receive awards
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Türkiyədəki törəmə şirkətləri mükafat alıb

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