Дочернее предприятие SOCAR взяли на госучет с уставным капиталом $17 млн

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана взяла на государственный учет ООО SOCAR Green.
Как сообщает
Уставный капитал ООО составляет 16,5 миллиона долларов США, а законным представителем зарегистрирован Эльмир Ахмедович Мусаев.
Напомним, что решение о создании SOCAR Green было принято на заседании Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в декабре прошлого года. Компания учреждена в рамках исполнения поручений, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики от 25 декабря 2023 года об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджанской Республике, в целях развития возобновляемых источников энергии в стране, а также достижения целей SOCAR по декарбонизации.
Основными направлениями деятельности SOCAR Green определены реализация таких проектов, как возобновляемая энергетика, производство "зеленого" водорода, утилизация и хранение углерода, оказание содействия в подготовке стратегических дорожных карт по снижению выбросов углерода по всей стране. При этом новая компания будет изучать международный опыт в указанных областях и внедрять его в нашей стране.