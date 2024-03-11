О нас

Дочернее предприятие SOCAR взяли на госучет с уставным капиталом $17 млн

Дочернее предприятие SOCAR взяли на госучет с уставным капиталом $17 млн Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана взяла на государственный учет ООО SOCAR Green.
Энергетика
11 марта 2024 г. 09:09
Дочернее предприятие SOCAR взяли на госучет с уставным капиталом $17 млн

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана взяла на государственный учет ООО SOCAR Green.

Как сообщает Report, коммерческое учреждение зарегистрировано по тому же юридическому адресу, что и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) - город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 121 (SOCAR Tower).

Уставный капитал ООО составляет 16,5 миллиона долларов США, а законным представителем зарегистрирован Эльмир Ахмедович Мусаев.

Напомним, что решение о создании SOCAR Green было принято на заседании Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в декабре прошлого года. Компания учреждена в рамках исполнения поручений, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики от 25 декабря 2023 года об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджанской Республике, в целях развития возобновляемых источников энергии в стране, а также достижения целей SOCAR по декарбонизации.

Основными направлениями деятельности SOCAR Green определены реализация таких проектов, как возобновляемая энергетика, производство "зеленого" водорода, утилизация и хранение углерода, оказание содействия в подготовке стратегических дорожных карт по снижению выбросов углерода по всей стране. При этом новая компания будет изучать международный опыт в указанных областях и внедрять его в нашей стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın yeni şirkəti 17 milyon dollar kapitalla dövlət qeydiyyatına alınıb

Самое важное

Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
6 марта 2024 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi