Дочернее предприятие SOCAR взяли на госучет с уставным капиталом $17 млн

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана взяла на государственный учет ООО SOCAR Green.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана взяла на государственный учет ООО SOCAR Green.

Как сообщает Report , коммерческое учреждение зарегистрировано по тому же юридическому адресу, что и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) - город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 121 (SOCAR Tower).

Уставный капитал ООО составляет 16,5 миллиона долларов США, а законным представителем зарегистрирован Эльмир Ахмедович Мусаев.

Напомним, что решение о создании SOCAR Green было принято на заседании Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в декабре прошлого года. Компания учреждена в рамках исполнения поручений, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики от 25 декабря 2023 года об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджанской Республике, в целях развития возобновляемых источников энергии в стране, а также достижения целей SOCAR по декарбонизации.

Основными направлениями деятельности SOCAR Green определены реализация таких проектов, как возобновляемая энергетика, производство "зеленого" водорода, утилизация и хранение углерода, оказание содействия в подготовке стратегических дорожных карт по снижению выбросов углерода по всей стране. При этом новая компания будет изучать международный опыт в указанных областях и внедрять его в нашей стране.