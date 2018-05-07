Дочернее предприятие SOCAR в Турции признано одним из самых лучших работодателей

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Turkey Enerji A.Ş признано одним из лучших работодателей Турции.

Как сообщает Report, это отмечается в результатах исследования за 2018 год, проведенное в Турции институтом Great Place to Work.

Руководитель департамента SOCAR Turkey Enerji A.Ş по работе с персоналом Динар Мамедова сообщила, что компания и впредь приложит все усилия, чтобы развивать сильный бренд компании как работодателя.

Она отметила, что компания получает награду во второй раз и уровень удовлетворенности работников поднялся до 92%:

"Мы нацелены на то, чтобы в SOCAR Turkey, наряду с этикой ценностей, была обеспечена рабочая среда, где царит справедливая, здоровая и надежная атмосфера".

Отметим, что Институт Great Place to Work проводит исследования в компаниях, осуществляя деятельность в более чем 60 странах. В целом в конкурсе за звание лучшего работодателя Турции приняли участие 84 компании.