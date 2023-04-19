Добыча жидких углеводородов в Норвегии в марте выросла на 2,3%

Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в марте, по предварительным данным, вырос на 46 тыс. баррелей (на 2,3%), составив 2,049 млн баррелей в сутки в сравнении с предыдущим месяцем.

Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в марте, по предварительным данным, вырос на 46 тыс. баррелей (на 2,3%), составив 2,049 млн баррелей в сутки в сравнении с предыдущим месяцем.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD при этом отмечает, что показатель марта оказался на 0,6% больше прогноза организации.

Объем добычи нефти в стране составил 1,826 млн баррелей в сутки, что на 0,2% выше прогноза NPD и на 2,9% больше уровня февраля. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов составил в марте 201 тыс. баррелей в сутки, а конденсата - 23 тыс.

В марте добыча газа составила 340,4 млн кубометров в сутки, что на 3,5% ниже прогноза NPD и на 4% меньше по отношению к февралю.

Согласно итоговым данным за февраль, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял чуть более 2 млн баррелей в день.