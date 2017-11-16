Добыча в США обновила рекорд

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Ежесуточная добыча нефти в США выросла за неделю с 4 по 10 ноября на 25 тыс. баррелей или 0,26% и достигла 9,645 млн баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В отчете говорится, что за отчетную неделю запасы сырой нефти США выросли на 1,854 млн баррелей или 0,4% и достигли 459 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов на 2,4 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 0,9 млн баррелей, несмотря на прогнозы аналитиков, предрекавших их сокращение на 1,5 млн баррелей.

После опубликования данных нефть марки Brent приблизилась к 61 доллару/баррель, а на данный момент достигла 62 долларов/баррель. Это связано с ожиданиями от саммита ОПЕК, запланированного на 30 ноября, на котором участники сделки могут продлить ее до конца 2018 года.