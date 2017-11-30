Добыча в США достигла нового рекорда

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Ежесуточная добыча нефти в США выросла за неделю 18-24 ноября на 24 тыс. баррелей или 0,25% и достигла 9,682 млн баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По информации, за отчетную неделю запасы сырой нефти США упали на 3,4 млн баррелей или 0,7% и достигли 453,7 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов на 2,3 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 3,6 млн баррелей, несмотря на прогнозы аналитиков, предрекавших их сокращение на 1,2 млн баррелей.

После опубликования данных нефть марки Brent упала до 62 долларов/баррель. Это связано с ожиданиями от саммита ОПЕК, запланированного на сегодня, на котором участники сделки могут продлить ее до конца 2018 года. Участники рынка опасаются, что Россия не поддержит пролонгацию сделки. По некоторым данным, страны также могут обсудить вопрос увеличения квоты сокращения.