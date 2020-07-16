Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 15%

За январь-июнь текущего года в Азербайджане добыто 17 897,3 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот объем на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период объем товарной сырой нефти составил 17 810,2 тыс. тонн (на 4,9% меньше).
В I полугодии в Азербайджане добыто 19 359,2 млн кубометров природного газа, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе-июне объем добычи товарного газа в Азербайджане вырос на 14,9% и составил 13 777,8 млн кубометров.