Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 15%

За январь-июнь текущего года объем добычи товарного газа повысился

За январь-июнь текущего года в Азербайджане добыто 17 897,3 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот объем на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем товарной сырой нефти составил 17 810,2 тыс. тонн (на 4,9% меньше).

В I полугодии в Азербайджане добыто 19 359,2 млн кубометров природного газа, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне объем добычи товарного газа в Азербайджане вырос на 14,9% и составил 13 777,8 млн кубометров.