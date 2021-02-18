Добыча товарного газа в Азербайджане выросла до 8%

За январь этого года в Азербайджане добыто 3 080,6 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат

За январь этого года в Азербайджане добыто 3 080,6 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 3 075,0 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

Добыча нефти за отчетный период сократилась на 3,9% (товарного – на 4%).

За первый месяц этого года в стране добыто 3 518,4 млн кубометров природного газа. Из этого объема 2 604,4 млн кубометров пришлось на товарный природный газ. В январе добыча природного газа выросла на 0,6% в годовом выражении, а товарного газа - на 7,9%.