Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 6%

В январе-июле этого года в Азербайджане было добыто 29 млрд 457,2 млн кубометров природного газа.

В январе-июле этого года в Азербайджане было добыто 29 млрд 457,2 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них на долю товарного природного газа пришлось 22 млрд 510,9 млн кубометров.

За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, товарного газа - на 6,4%.

За минувшие 7 месяцев в Азербайджане добыто 16 млн 950,1 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них на долю товарной сырой нефти пришлось 16 млн 913,8 тыс. тонн.

За отчетный период добыча нефти снизилась на 4,4%, а объемы товарной нефти - на 4,3% по сравнению с 7 месяцами 2023 года.