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Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 6%

Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 6% В прошлом году добыча природного газа выросла на 3,1% в годовом исчислении, а товарного газа - на 6,3%
Энергетика
21 января 2021 г. 10:02
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 6%

В течение 2020 года общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана снизилась на 7% по сравнению с предыдущим годом, составив 22,7 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в прошлом году в стране было добыто 34,585 млн тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из этого объема 34,467 млн тонн пришлось на товарную сырую нефть. В отчетном периоде добыча нефти была на 7,8% (товарной - на 8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году в стране было добыто 36,713 млрд кубометров природного газа. Из этого объема 26,065 млрд кубометров пришлось на долю товарного природного газа. В прошлом году добыча природного газа выросла на 3,1% в годовом исчислении, а товарного газа - на 6,3%.

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Версия на английском языке Commercial gas output in Azerbaijan grows over 6%
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 6 %-dən çox artıb

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