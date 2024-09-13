Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 4%

В январе-августе 2024 года объем добычи природного газа в Азербайджане составил 33 млрд 030,4 млн кубометров, из которых на долю товарного газа пришлось 25 млрд 122,8 млн кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

В отчетный период добыча природного газа увеличилась на 2,6% в годовом сравнении, а добыча товарного газа - на 4,1%.

За 8 месяцев этого года в Азербайджане добыто 19 млн 304,1 тыс. тонн сырой нефти (снижение на 4,6%), включая газовый конденсат. Из этого объема 19 млн 263 тыс. тонн пришлось на долю товарной сырой нефти (снижение на 4,4%).