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Добыча товарного газа в Азербайджане в 2024 году увеличится почти на 4%

Добыча товарного газа в Азербайджане в 2024 году увеличится почти на 4% Добыча товарного газа в Азербайджане в 2024 году составит 37,8 млрд кубометров.
Энергетика
19 ноября 2024 г. 09:15
Добыча товарного газа в Азербайджане в 2024 году увеличится почти на 4%

Добыча товарного газа в Азербайджане в 2024 году составит 37,8 млрд кубометров.

Как сообщает Report, согласно материалам Счетной палаты, в 2024 году добыча товарного газа в Азербайджане превысит показатель 2023 года на 3,8%.

По данным палаты, в 2025 году добыча товарного газа увеличится на 1,6% и достигнет уровня 38,4 млрд кубометров.

Отметим, что в январе-октябре 2024 года добыча газа в Азербайджане составила 41 млрд 625,4 млн кубометров (рост на 4,7% по сравнению с показателем 10 месяцев 2023 года), в том числе товарного газа - 31 млрд 727 млн кубометров (рост на 6,8%).

В 2023 году добыча газа в Азербайджане составила 48 млрд 496,7 млн кубометров (+3,8% от показателя 2022 года), в том числе товарного газа - 36 млрд 413,8 млн кубометров (+4,2%).

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