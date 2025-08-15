Добыча товарного газа в Азербайджане незначительно увеличилась

О нас

Энергетика
15 августа 2025 г. 15:21
В Азербайджане в январе-июле добыто 29 млрд 246,1 млн кубометров природного газа, из этого объема 22 млрд 551 млн кубометров приходится на товарный природный газ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За отчетный период добыча природного газа сократилась на 0,7% в годовом сравнении, а добыча товарного газа увеличилась на 0,2%.

За последние 7 месяцев в Азербайджане добыто 16 млн 033,7 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из этого объема 15 млн 996,9 тыс. тонн приходится на товарную сырую нефть.

За отчетный период объемы добычи нефти и товарной нефти на 5,4% ниже по сравнению с показателями семи месяцев 2024 года.

