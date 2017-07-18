Добыча сланцевой нефти в США вырастет и в августе

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Добыча сланцевой нефти в США в августе вырастет восьмой месяц подряд. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, это следует из опубликованного в понедельник прогноза Управления энергетической информации США (EIA).

Производство сланцевой нефти в США в следующем месяце увеличится на 112 тыс. баррелей в сутки до 5,585 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре ведомства. Добыча нефти на крупнейшем нефтяном бассейне США – Permian – в августе составит 2,535 млн баррелей в сутки, что превышает показатель июля на 64 тыс. баррелей в сутки. Добыча на участке Eagle Ford в августе вырастет на 27 тыс. баррелей в сутки до 1,387 млн баррелей в сутки, сообщило EIA. Это самый высокий показатель с февраля 2016 года.

Производство нефти на месторождении Bakken в Северной Дакоте обновит максимум с ноября 2016 года и вырастет на 3,5 тыс. баррелей в сутки до 1,043 млн баррелей в сутки, следует из прогноза.

Предполагается, что добыча природного газа в США в августе также вырастет восьмой месяц подряд до рекордных 52,9 млрд кубических футов в сутки (порядка 1,5 млрд кубических метров в сутки).

EIA прогнозирует увеличение добычи газа на всех крупных сланцевых формациях в августе, при этом основной прирост придется на Marcellus.

Добыча на сланцевой формации Marcellus – крупнейшем сланцевом газовом месторождении США – в августе увеличится пятый месяц подряд до 19,8 млрд кубических футов в сутки (порядка 0,6 млрд кубических метров в сутки).

По данным EIA, американские добытчики в июне пробурили 1,026 скважин и ввели в эксплуатацию 872. Число пробуренных, но не введенных в эксплуатацию скважин (DUC-скважин) достигло исторического максимума – 6,031.