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Добыча сланцевой нефти в США в апреле может достичь максимума с декабря 2019 года

Добыча сланцевой нефти в США в апреле может достичь максимума с декабря 2019 года Добыча нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях США в апреле может достичь максимума с декабря 2019 года.
Энергетика
14 марта 2023 г. 11:12
Добыча сланцевой нефти в США в апреле может достичь максимума с декабря 2019 года

Добыча нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях США в апреле может достичь максимума с декабря 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщили в понедельник в Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Согласно оценкам, производство сланцевой нефти может вырасти на 68 тыс. баррелей в день - самое незначительное увеличение с декабря 2022 года - до 9,21 млн баррелей в день.

Совокупное производство природного газа на крупнейших сланцевых месторождениях увеличится примерно на 0,4 млрд кубфутов в день, до рекордных 96,6 млрд кубфутов в день в апреле.

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Версия на английском языке US shale production set to rise to highest since Dec. 2019 in April - EIA

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