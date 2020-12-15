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Добыча сланцевой нефти в США снизится в январе

Добыча сланцевой нефти в США снизится в январе Падение добычи сланцевой нефти в США в январе 2021 года по отношению к декабрю составит 137 тыс. баррелей - до 7,438 млн баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
15 декабря 2020 г. 08:11
Добыча сланцевой нефти в США снизится в январе

Падение добычи сланцевой нефти в США в январе 2021 года по отношению к декабрю составит 137 тыс. баррелей - до 7,438 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в декабре оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, - 7,58 млн б/с против оценки в 7,51 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районах, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее падение прогнозируется на проектах в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно снизиться в январе на 44 тыс. баррелей, до 4,2 млн б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими декабрьскими данными ожидается также в формации Баккен на 23 тыс. баррелей в сутки, до 1,2 млн б/с, в формации Игл-Форд на 26 тыс. баррелей в сутки, до 987 тыс. б/с. На 23 тыс. б/с может упасть добыча в Найобрарской формации - до 532 тыс. б/с. В формации Анадарко ожидается снижение на 20 тыс. баррелей в сутки, до 363 тыс. б/с.

Добыча сланцевой нефти в формации Хейнсвилл, как ожидается, сохранится (33 тыс. б/с), а в Аппалачи понизится на 1 тыс. баррелей, до 130 тыс. баррелей в сутки.

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